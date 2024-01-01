MiddleLend | MIDDLE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MiddleLend Hızlı Proje Tanıtımı
MiddleLend, EVM uyumlu bir platformda faaliyet gösteren merkeziyetsiz bir borç verme ve borç alma protokolüdür. Kripto varlıkları teminat olarak kullanarak temel varlık borç alma sürecini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Aynı zamanda, hesapların bu temel varlığı protokole sağlayarak faiz kazanmasına olanak tanır. Protokol, borç verme ve borç alma yaklaşımında benzersizdir; izole borç verme çiftleri, bu çiftler arasında fon transferi için toplayıcılar ve risk maruziyeti yönetimine odaklanma gibi özellikler sunar.MiddleLend geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MIDDLE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMIDDLE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMIDDLE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000,000,000