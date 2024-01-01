MiddleLend geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MiddleLend, EVM uyumlu bir platformda faaliyet gösteren merkeziyetsiz bir borç verme ve borç alma protokolüdür. Kripto varlıkları teminat olarak kullanarak temel varlık borç alma sürecini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Aynı zamanda, hesapların bu temel varlığı protokole sağlayarak faiz kazanmasına olanak tanır. Protokol, borç verme ve borç alma yaklaşımında benzersizdir; izole borç verme çiftleri, bu çiftler arasında fon transferi için toplayıcılar ve risk maruziyeti yönetimine odaklanma gibi özellikler sunar.