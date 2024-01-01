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MiddleLend | MIDDLE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

MiddleLend Hızlı Proje Tanıtımı

MiddleLend, EVM uyumlu bir platformda faaliyet gösteren merkeziyetsiz bir borç verme ve borç alma protokolüdür. Kripto varlıkları teminat olarak kullanarak temel varlık borç alma sürecini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Aynı zamanda, hesapların bu temel varlığı protokole sağlayarak faiz kazanmasına olanak tanır. Protokol, borç verme ve borç alma yaklaşımında benzersizdir; izole borç verme çiftleri, bu çiftler arasında fon transferi için toplayıcılar ve risk maruziyeti yönetimine odaklanma gibi özellikler sunar.
MiddleLend geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MIDDLE Token MEXC'de

MEXC Borsası, MiddleLend (MIDDLE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MIDDLE alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MiddleLend satın almak veya MEXC MIDDLE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MiddleLend tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MIDDLE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMIDDLE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMIDDLE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000,000,000
MIDDLE Fiyat HesaplayıcıMiddleLend Satın Alma

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