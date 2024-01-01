Magator geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Magator, kullanıcıların ödülleri otomatik olarak biriktirerek getirilerini artırmalarına olanak tanır. Protokol, fırsatları tanımlayarak, bir araya getirerek ve tek bir erişilebilir platform aracılığıyla sunarak getiri oluşturmayı kolaylaştırır.