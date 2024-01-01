Magator | MGC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Magator Hızlı Proje Tanıtımı
Magator, kullanıcıların ödülleri otomatik olarak biriktirerek getirilerini artırmalarına olanak tanır. Protokol, fırsatları tanımlayarak, bir araya getirerek ve tek bir erişilebilir platform aracılığıyla sunarak getiri oluşturmayı kolaylaştırır.Magator geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MGC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMGC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMGC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz