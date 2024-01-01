Megalink | MG8 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Megalink Hızlı Proje Tanıtımı
Dijital dünyada yeni standartlar belirleyen yeni Web3 Oyun Platformu Megalink ile oyun dünyasının geleceğine adım atın. Unreal Engine üzerinde hazırlanan AAA oyunlarını barındıracak şekilde tasarlanan Megalink, Web3 oyunlarına kusursuz bir deneyim ve kaliteli oyunlar getirecek. Megalink platformu, ölçeklenebilirlik, birlikte çalışabilirlik ve oyunların sorunsuz bir şekilde geliştirilmesini sağlamak için çok zincirli bir ortamı desteklemektedir.Megalink geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMG8
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMG8
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000