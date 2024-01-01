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Dijital dünyada yeni standartlar belirleyen yeni Web3 Oyun Platformu Megalink ile oyun dünyasının geleceğine adım atın. Unreal Engine üzerinde hazırlanan AAA oyunlarını barındıracak şekilde tasarlanan Megalink, Web3 oyunlarına kusursuz bir deneyim ve kaliteli oyunlar getirecek. Megalink platformu, ölçeklenebilirlik, birlikte çalışabilirlik ve oyunların sorunsuz bir şekilde geliştirilmesini sağlamak için çok zincirli bir ortamı desteklemektedir.