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MFET (MultiFunctional Environmental Token), karbon ayak izini ölçmek, ölçeklendirmek ve azaltmak için DeFi-ReFi projeleri hayata geçiren bir yazılım firmasıdır. MFET, Balance projesi sayesinde dünya genelindeki insanların karbon ayak izini ölçerek; yaşam standartları, tüketim alışkanlıkları ve ulaşım tercihlerine dair büyük verileri işleyebiliyor. MFET'in çevre elçileri arasında Wesley Sneijder, Taha Akgül ve Änis Ben-Hatira gibi isimler yer almaktadır.