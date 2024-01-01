MFET | MFET Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MFET Hızlı Proje Tanıtımı
MFET (MultiFunctional Environmental Token), karbon ayak izini ölçmek, ölçeklendirmek ve azaltmak için DeFi-ReFi projeleri hayata geçiren bir yazılım firmasıdır. MFET, Balance projesi sayesinde dünya genelindeki insanların karbon ayak izini ölçerek; yaşam standartları, tüketim alışkanlıkları ve ulaşım tercihlerine dair büyük verileri işleyebiliyor. MFET'in çevre elçileri arasında Wesley Sneijder, Taha Akgül ve Änis Ben-Hatira gibi isimler yer almaktadır.MFET geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMFET
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMFET
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000