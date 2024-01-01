MF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MetaFighter, Street Fighter, Mortal Kombat gibi atari klasiklerinin özünü yakalayan ve aynı zamanda oyuncuları oyunları için ödüllendiren bir oyun içi ekonomi sunan beceri tabanlı bir Oyna Kazan dövüş oyunudur.