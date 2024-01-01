MF | MF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MF Hızlı Proje Tanıtımı
MetaFighter, Street Fighter, Mortal Kombat gibi atari klasiklerinin özünü yakalayan ve aynı zamanda oyuncuları oyunları için ödüllendiren bir oyun içi ekonomi sunan beceri tabanlı bir Oyna Kazan dövüş oyunudur.MF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MF Token MEXC'de
MEXC Borsası, MF (MF) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MF
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MF satın almak veya MEXC MF ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MF tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MF vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMF
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,250,000,000