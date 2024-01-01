MEW | MEW Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MEW Hızlı Proje Tanıtımı
Mew, köpeklerin dünyasında yaşayan ve dünyayı diğer köpek coinlerinden kurtarmaya çalışan bir kedidir.MEW geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MEW Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMEW
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz88,888,888,888