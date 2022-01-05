MEVR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Metaverse VR (MEVR) tokeni, NFT'leri satın almak için ön satış benzeri projelere ve ekosistemdeki gelişmiş projelere erken erişim elde etmenize yardımcı olan projenin ana tokenidir.