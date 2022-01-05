MEVR | MEVR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MEVR Hızlı Proje Tanıtımı
Metaverse VR (MEVR) tokeni, NFT'leri satın almak için ön satış benzeri projelere ve ekosistemdeki gelişmiş projelere erken erişim elde etmenize yardımcı olan projenin ana tokenidir.MEVR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MEVR Token MEXC'de
MEXC Borsası, MEVR (MEVR) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MEVR
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MEVR satın almak veya MEXC MEVR ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MEVR tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MEVR vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMEVR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMEVR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2022-01-05
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.002 USDT
Maksimum Arz50,000,000