MEV | MEV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MEV Hızlı Proje Tanıtımı
MEVerse, yıldırım hızında ve düşük ücretli, Eğlence, P2E oyunları, DeFi ve NFT'yi kapsayan en Optimum Blok Zinciri Meta Platformudur.MEV geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MEV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMEV
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMEV
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000