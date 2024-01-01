METO | METO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
METO Hızlı Proje Tanıtımı
Metafluence, influencer'ların meta evrendeki sosyal medya güçlerinden ve yaratıcılıklarından para kazanmalarını sağlar. Sosyal medya (SM) meta evrene evrilirken, vizyonumuz SM influencer'larının, izleyicilerinin ve markaların şeffaf ve teşvik edilmiş ilişkilere kolayca dahil olduğu meta evren üzerinde influencer merkezli bir ekosistem inşa etmektir. Etkile kazan Metafluence platformumuz aracılığıyla SM Influencer'larını meta evren girişimcilerine (Metapreneurs) dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Influencer'lara yönelik çözümlerimiz, marka ve izleyici zorluklarını otomatik olarak ele alarak tüm tarafların Web 3.0'da başarılı olmasını sağlar.METO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMETO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMETO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000