MetFi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MetFi, kitleler için merkeziyetsiz yatırım aracıdır. Sıradan insanlara, dünyanın en umut verici Web3, Metaverse ve AI startup'larından bazılarına, halk daha onlar hakkında bilgi sahibi olmadan çok önce erken aşamada erişim sağlar ve tüm kazançlar MetFi topluluğuyla paylaşılır.