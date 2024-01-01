MetFi | METFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MetFi Hızlı Proje Tanıtımı
MetFi, kitleler için merkeziyetsiz yatırım aracıdır. Sıradan insanlara, dünyanın en umut verici Web3, Metaverse ve AI startup'larından bazılarına, halk daha onlar hakkında bilgi sahibi olmadan çok önce erken aşamada erişim sağlar ve tüm kazançlar MetFi topluluğuyla paylaşılır.MetFi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
METFI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMETFI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMETFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000