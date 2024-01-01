METAV | METAV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
METAV Hızlı Proje Tanıtımı
MetaVPad is a metaverse-themed launchpad that claims to be “building the metaverse, one block at a time.” MetaVPad sees the metaverse as the next generation of the internet and wants to democratize access to its future. It helps fuel, refine, and supercharge different projects building in the metaverse, from social networks over non-fungible token projects to blockchain-based infrastructure and interoperability protocols or even blockchain games.METAV geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
METAV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMETAV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMETAV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000