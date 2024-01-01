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Metahero, oyunlarda, VR'de, sosyal medyada ve çevrimiçi moda ortamlarında kullanılmak üzere ultra gerçekçi 3D avatarlar ve sanal öğeler üreten 3D tarama ve modelleme teknolojisini pazara sunar. Bu teknolojiyle gerçek dünyadaki sanat eserlerinden ve koleksiyonlardan NFT'ler oluşturulabilir.