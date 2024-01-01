METAHERO | METAHERO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
METAHERO Hızlı Proje Tanıtımı
Metahero, oyunlarda, VR'de, sosyal medyada ve çevrimiçi moda ortamlarında kullanılmak üzere ultra gerçekçi 3D avatarlar ve sanal öğeler üreten 3D tarama ve modelleme teknolojisini pazara sunar. Bu teknolojiyle gerçek dünyadaki sanat eserlerinden ve koleksiyonlardan NFT'ler oluşturulabilir.METAHERO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
METAHERO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMETAHERO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMETAHERO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000