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Mistery ($MERY), Cronos zincirinde başlatılan ve zincirin işlevselliği ile çekiciliğini yardımcı özelliklerle geliştirmeyi amaçlayan bir meme coindir. David Bui tarafından 27 Mart 2024 tarihinde başlatılan proje, kısa sürede Cronos topluluğundan önemli miktarda yatırım aldı. Proje, meme çekiciliğini pratik fayda ile harmanlayarak onu tipik meme coinlerinden ayırır.