MERY | MERY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MERY Hızlı Proje Tanıtımı
Mistery ($MERY), Cronos zincirinde başlatılan ve zincirin işlevselliği ile çekiciliğini yardımcı özelliklerle geliştirmeyi amaçlayan bir meme coindir. David Bui tarafından 27 Mart 2024 tarihinde başlatılan proje, kısa sürede Cronos topluluğundan önemli miktarda yatırım aldı. Proje, meme çekiciliğini pratik fayda ile harmanlayarak onu tipik meme coinlerinden ayırır.MERY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMERY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuVarlık yatırılamıyor
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz420,690,271,888