MERLININU | MERLININU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MERLININU Hızlı Proje Tanıtımı
Yerel L1 Varlıkları, Kullanıcıları ve Protokolleri ile Bitcoin'in Potansiyelini Ortaya Çıkarıyoruz.MERLININU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MERLININU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMERLININU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMERLININU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000