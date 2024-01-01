MERL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Merlin Chain, ZK-Rollup ağını, merkeziyetsiz oracle ağını, Veri Kullanılabilirliğini ve zincir üzerindeki BTC dolandırıcılık kanıt modüllerini entegre eden bir Bitcoin Katman 2 tokenidir.