MERL | MERL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MERL Hızlı Proje Tanıtımı
Merlin Chain, ZK-Rollup ağını, merkeziyetsiz oracle ağını, Veri Kullanılabilirliğini ve zincir üzerindeki BTC dolandırıcılık kanıt modüllerini entegre eden bir Bitcoin Katman 2 tokenidir.MERL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MERL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMERL
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMERL
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,100,000,000