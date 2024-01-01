MEMESATS | MEMRSATS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MEMESATS Hızlı Proje Tanıtımı
Gelecekteki güvenli bir ağ ihtiyacından doğan misyonumuz, dijital varlıklarınızı daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirmektir.MEMESATS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MEMRSATS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMEMRSATS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMEMRSATS
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz210,000,000,000