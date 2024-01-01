MEMESCOIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Memescoin, tüm NFT topluluklarının yıllardır beklediği Hazine projesidir ve topluluğuna hiçbir fayda sağlamamak için özel olarak geliştirilmiştir. Geliştiriciler, token sahiplerine hiçbir finansal getiri vadetmemek için çok çalıştılar. Memescoin yalnızca eğlence amacıyla oluşturulmuştur.