MEMESCOIN | MEMES Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MEMESCOIN Hızlı Proje Tanıtımı
Memescoin, tüm NFT topluluklarının yıllardır beklediği Hazine projesidir ve topluluğuna hiçbir fayda sağlamamak için özel olarak geliştirilmiştir. Geliştiriciler, token sahiplerine hiçbir finansal getiri vadetmemek için çok çalıştılar. Memescoin yalnızca eğlence amacıyla oluşturulmuştur.MEMESCOIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MEMES Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMEMES
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMEMES
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz69,000,000,000