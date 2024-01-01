MEME MINT | MEMEMINT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MEME MINT Hızlı Proje Tanıtımı
Sihrin blok zinciri ile buluştuğu MemeMint'e hoş geldiniz. Yolculuğumuz basit bir fikirle başladı - memelerin büyüleyici dünyasını blok zinciri teknolojisinin gücüyle harmanlamak. Gerçekten benzersiz bir şey yaratmak için mizah ve yeniliğin bir arada var olabileceğine inanıyoruz. Projemizin kalbi ve ruhu olan Sihirbaz Minty ile tanışın ve sonsuz olasılıkları keşfederken bize katılın.MEME MINT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MEMEMINT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMEMEMINT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMEMEMINT
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz256,500,000