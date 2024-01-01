Memecoin 2.0 | MEME2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Memecoin 2.0 Hızlı Proje Tanıtımı
MEME2, Ethereum'da bir meme coin‘dir.Memecoin 2.0 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MEME2 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMEME2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMEME2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz690,000,000,000,000