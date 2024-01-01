MELOS | MELOS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MELOS Hızlı Proje Tanıtımı
Melos is a decentralized meta+music web3 collaboration platform for musicians and music creators that founded in 2020 in Taiwan. Melos Studio is a new unique create-to-earn music ecosystem on ETH, BSC and FLOW blockchain. Whether you are casual music fans or seasoned musicians/producers, the Melos platform provides tools and features to take not only music enjoyment but also NFTs to the next level.MELOS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MELOS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMELOS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMELOS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000