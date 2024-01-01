MEGAUNI | MEGAUNI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MEGAUNI Hızlı Proje Tanıtımı
Mega Universe, yatırımları optimize ederek, sorunsuz işlemlere olanak tanıyarak ve topluluk odaklı bir ortam geliştirerek yatırımları kökten geliştiren, yapay zeka destekli, son teknoloji ürünü bir sanal para ekosistemidir. Dijital finans dünyasını değiştiriyoruz.MEGAUNI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MEGAUNI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMEGAUNI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMEGAUNI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz43,000,000