Metagalaxy Land | MEGALAND Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Metagalaxy Land Hızlı Proje Tanıtımı
MetaGalaxy Land, Yatırımcıların NFT'ler olarak kendi özelleştirilmiş Gezegenlerini oluşturup değiş tokuş edebilecekleri ve Oyuna Uzay Kovboyları olarak katılabilecekleri blok zinciri tabanlı yeni nesil bir oyun platformu ve oyun alışverişi sunuyor.Metagalaxy Land geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMEGALAND
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMEGALAND
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,380,000,000,000,000