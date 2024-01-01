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MetaGalaxy Land, Yatırımcıların NFT'ler olarak kendi özelleştirilmiş Gezegenlerini oluşturup değiş tokuş edebilecekleri ve Oyuna Uzay Kovboyları olarak katılabilecekleri blok zinciri tabanlı yeni nesil bir oyun platformu ve oyun alışverişi sunuyor.