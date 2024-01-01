MEFA | MEFA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MEFA Hızlı Proje Tanıtımı
Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse.MEFA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MEFA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMEFA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMEFA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000