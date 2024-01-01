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Qitmeer Network | MEER Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Qitmeer Network Hızlı Proje Tanıtımı

Qitmeer Network, dağıtık uygulamalar ve kuruluşlar için kapsamlı çözümler sağlamayı amaçlayan, MeerDAG konsensüsüne dayalı bir halka açık blok zinciridir. MeerDAG konsensüs protokolü ve Katman1+Katman2 çok katmanlı ağ yapısı ile Qitmeer Network, blok boyutu ve ağ tıkanıklığı gibi sorunları ele alarak ağ verimini ve performansını önemli ölçüde artırır. Ayrıca, çok çeşitli uygulama senaryolarını ve ekosistem projelerini desteklemek için mükemmel ölçeklenebilirlik ve uyumluluk sergileyen, istikrarlı ve güvenli bir değer katmanı ile esnek ve ölçeklenebilir bir uygulama katmanı sunar.
Qitmeer Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MEER Token MEXC'de

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Tokenin İngilizce adıMEER
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMEER
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz210,240,000
MEER Fiyat HesaplayıcıQitmeer Network Satın Alma

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