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Qitmeer Network, dağıtık uygulamalar ve kuruluşlar için kapsamlı çözümler sağlamayı amaçlayan, MeerDAG konsensüsüne dayalı bir halka açık blok zinciridir. MeerDAG konsensüs protokolü ve Katman1+Katman2 çok katmanlı ağ yapısı ile Qitmeer Network, blok boyutu ve ağ tıkanıklığı gibi sorunları ele alarak ağ verimini ve performansını önemli ölçüde artırır. Ayrıca, çok çeşitli uygulama senaryolarını ve ekosistem projelerini desteklemek için mükemmel ölçeklenebilirlik ve uyumluluk sergileyen, istikrarlı ve güvenli bir değer katmanı ile esnek ve ölçeklenebilir bir uygulama katmanı sunar.