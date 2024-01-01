MDEX | MDX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MDEX Hızlı Proje Tanıtımı
MDEX is an automatic market making decentralized exchange based on the concept of capital pool. Its function is similar to some DEX in the market, but on this basis, the double-chain DEX model based on Huocoin ecological chain and Ethereum is proposed and realized. It integrates the advantages of low transaction costs of the Huobi ecological chain and the prosperity of the Ethereum ecosystem, and supports the dual mining mechanism of liquidity and transaction.MDEX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MDX Token MEXC'de
MEXC Borsası, MDEX (MDX) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MDX
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MDEX satın almak veya MEXC MDX ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MDEX tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MDX vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMDX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMDX
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz