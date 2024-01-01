MDR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MoDriv, IoT ağlarında benzeri görülmemiş şeffaflık, gizlilik, birleştirilebilirlik ve güvenilirliği teşvik eden açık kaynaklı bileşenlerle geliştirilmiştir. Bu yaklaşım, bağlı cihazlara ve hizmetlere yönelik hem kullanıcı hem de geliştirici güvenini artırır.