MDR | MDR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MDR Hızlı Proje Tanıtımı
MoDriv, IoT ağlarında benzeri görülmemiş şeffaflık, gizlilik, birleştirilebilirlik ve güvenilirliği teşvik eden açık kaynaklı bileşenlerle geliştirilmiştir. Bu yaklaşım, bağlı cihazlara ve hizmetlere yönelik hem kullanıcı hem de geliştirici güvenini artırır.MDR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMDR
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz--