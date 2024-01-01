MDI | MDI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MDI Hızlı Proje Tanıtımı
MDI, "avuç içinde bir blok zinciri" yaratma hedefiyle dünyanın ilk WEB3 tıbbi hizmet ekosistemidir. Geleneksel merkezi tıbbi veri hizmetlerinden uzaklaşıp, her kullanıcının kendi kişisel tıbbi bilgilerini çeşitli şekillerde geliştirmesine ve kullanmasına olanak tanıyan blok zinciri tabanlı bir platform oluşturmak istiyoruz.MDI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMDI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMDI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000