MDI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MDI, "avuç içinde bir blok zinciri" yaratma hedefiyle dünyanın ilk WEB3 tıbbi hizmet ekosistemidir. Geleneksel merkezi tıbbi veri hizmetlerinden uzaklaşıp, her kullanıcının kendi kişisel tıbbi bilgilerini çeşitli şekillerde geliştirmesine ve kullanmasına olanak tanıyan blok zinciri tabanlı bir platform oluşturmak istiyoruz.