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Metacraft.pro, NFT pazarlarına, INO platformlarına, launchpadlere güç veren ve gerçek dünya ile Metaverse'ler arasında köprü kuran bir NFT oluşturma altyapısıdır. Metacraft.pro ayrıca oyunlar ve Metaverse'ler yayınlar ve bu projeleri desteklemek için altyapı sağlar.