Metacraft Token | MCTP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Metacraft Token Hızlı Proje Tanıtımı
Metacraft.pro, NFT pazarlarına, INO platformlarına, launchpadlere güç veren ve gerçek dünya ile Metaverse'ler arasında köprü kuran bir NFT oluşturma altyapısıdır. Metacraft.pro ayrıca oyunlar ve Metaverse'ler yayınlar ve bu projeleri desteklemek için altyapı sağlar.Metacraft Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MCTP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMCTP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMCTP
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000