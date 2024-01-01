MCT | MCT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MCT Hızlı Proje Tanıtımı
Microtuber (MCT) is a cryptocurrency designed for the SeedBox DeFi platform and the MetaRising metaverse. MetaRising has unique social features and fun P2E game elements that ultimately aims to raise awareness for global hunger, funding of sustainable agriculture research & focus on net-zero carbon emissions.MCT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMCT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMCT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000