MCOIN | MCOIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MCOIN Hızlı Proje Tanıtımı
MCOIN, gelecek milyar kullanıcıyı Web3'e getirmek için inşa edilmiş güvenli ve geliştirici dostu bir blok zinciri olan M20 Chain yerel tokenidir. M20, alım satım araçları, Oyna-Kazan oyunları ve nihayetinde eğitim programları, pazarlama ve ticari fırsatlar ve sanal eğlence hizmetleri sunan açık bir Metaverse için temel altyapı olarak hizmet veren web3 kurucuları ve yaratıcılarının ekosistemini genişletmeye katkıda bulunacak kripto ekonomisini hızlandırmak için tasarlanmıştır. Projenin temel amacı, ekosistemleri çok zincirli bir yaklaşımla daha geniş bir topluluk tarafından erişilebilir kılmaktır. MCOIN, kullanıcıların birçok farklı ekosisteme erişebileceği bir köprü oluşturacaktır.MCOIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMCOIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMCOIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000