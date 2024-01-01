MCOIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MCOIN, gelecek milyar kullanıcıyı Web3'e getirmek için inşa edilmiş güvenli ve geliştirici dostu bir blok zinciri olan M20 Chain yerel tokenidir. M20, alım satım araçları, Oyna-Kazan oyunları ve nihayetinde eğitim programları, pazarlama ve ticari fırsatlar ve sanal eğlence hizmetleri sunan açık bir Metaverse için temel altyapı olarak hizmet veren web3 kurucuları ve yaratıcılarının ekosistemini genişletmeye katkıda bulunacak kripto ekonomisini hızlandırmak için tasarlanmıştır. Projenin temel amacı, ekosistemleri çok zincirli bir yaklaşımla daha geniş bir topluluk tarafından erişilebilir kılmaktır. MCOIN, kullanıcıların birçok farklı ekosisteme erişebileceği bir köprü oluşturacaktır.