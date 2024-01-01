MCN | MCN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MCN Hızlı Proje Tanıtımı
MCN (Multi-Community Network), oyuncuların oyun eğlencesiyle etkileşim kurma ve bundan kazanç sağlama yöntemlerinde devrim yaratan yenilikçi bir GameFi platformudur. Blok zinciri üzerine inşa edilen ve topluluk odaklı MCN, DeFi, NFT ve finansal mekanizmaların avantajlarını sürükleyici oyun Sistemleri ile birleştirir.MCN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MCN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMCN
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMCN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz12,000,000