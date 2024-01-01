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MCN (Multi-Community Network), oyuncuların oyun eğlencesiyle etkileşim kurma ve bundan kazanç sağlama yöntemlerinde devrim yaratan yenilikçi bir GameFi platformudur. Blok zinciri üzerine inşa edilen ve topluluk odaklı MCN, DeFi, NFT ve finansal mekanizmaların avantajlarını sürükleyici oyun Sistemleri ile birleştirir.