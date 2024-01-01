MultiCoinCasino | MCC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MultiCoinCasino Hızlı Proje Tanıtımı
Oyun piyasasındaki Magic Cube Nasdaq Magic Cube, blok zinciri kavramını geleneksel oyun alanına sokan ve blok zinciri tabanlı bir oyun ekosistemi yaratan merkeziyetsiz bir alım satım platformudur. Oyun geliştiricilerinin oyunun temel belirtecini, yani GTO'yu (Game Token Offering) çıkarmak için akıllı sözleşmeleri kullanmalarına yardımcı olarak, geleneksel oyunları blok zinciri oyunlarına dönüştürür, oyunların mevcut tutma ikilemini çözer ve oyun yatırımından çıkış için yeni bir kanal gerçekleştirerek mevcut oyun endüstrisi ortamını altüst eder.MultiCoinCasino geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMCC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMCC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz