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Oyun piyasasındaki Magic Cube Nasdaq Magic Cube, blok zinciri kavramını geleneksel oyun alanına sokan ve blok zinciri tabanlı bir oyun ekosistemi yaratan merkeziyetsiz bir alım satım platformudur. Oyun geliştiricilerinin oyunun temel belirtecini, yani GTO'yu (Game Token Offering) çıkarmak için akıllı sözleşmeleri kullanmalarına yardımcı olarak, geleneksel oyunları blok zinciri oyunlarına dönüştürür, oyunların mevcut tutma ikilemini çözer ve oyun yatırımından çıkış için yeni bir kanal gerçekleştirerek mevcut oyun endüstrisi ortamını altüst eder.