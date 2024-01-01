MCB | MCB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MCB Hızlı Proje Tanıtımı
MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts.MCB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MCB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMCB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMCB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000