MARBLEX | MBX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MARBLEX Hızlı Proje Tanıtımı
MARBLEX, Netmarble oyunlarını oynamanın faydalarını kullanıcılarına geri vermek için sağlıklı bir blok zinciri ekosistemi oluşturmayı amaçlayan bir projedir.MARBLEX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MBX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMBX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMBX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000