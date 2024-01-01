Mobipad | MBP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Mobipad Hızlı Proje Tanıtımı
MobiPad, Efinity üzerinde çok zincirli bir bağış toplama platformudur, launchpadimiz, proje yaratıcılarına NFT'leri için Enjin'in güçlü blok zinciri ekosistemini benimsemelerinde yardımcı olacaktır.Mobipad geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MBP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMBP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMBP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000