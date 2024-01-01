Mobipad geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MobiPad, Efinity üzerinde çok zincirli bir bağış toplama platformudur, launchpadimiz, proje yaratıcılarına NFT'leri için Enjin'in güçlü blok zinciri ekosistemini benimsemelerinde yardımcı olacaktır.