MOBOX | MBOX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MOBOX Hızlı Proje Tanıtımı
MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality.MOBOX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MBOX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMBOX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMBOX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000