Magical Blocks | MBLK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Magical Blocks Hızlı Proje Tanıtımı
MBLK, Ethereum ağı üzerine inşa edilmiş, oyun ve blok zinciri alanında devrim yaratmak üzere tasarlanmış yenilikçi bir ERC20 fayda tokenidir. Zogi Labs tarafından geliştirilen $MBLK, blok zinciri teknolojisi ile deflasyonu teşvik eden son teknoloji oyun mekaniklerinin benzersiz bir karışımını sunarak oyunculara ve yatırımcılara, oyun ve blok zincirinin geleceğinin bir parçası olmak için benzersiz bir fırsat sunuyor. Açık dünya oyun ortamındaki tüm katılımcılar için değer transferini merkeziyetsizleştirmeye odaklanan $MBLK, oyuncuları oyun içi faaliyetleri için ödüllendiren devrim niteliğindeki algoritmik oyun içi ödül havuzuyla sürdürülebilir bir oyun içi ekonomi yaratmaya hazırlanıyor.Magical Blocks geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMBLK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMBLK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000