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MBLK, Ethereum ağı üzerine inşa edilmiş, oyun ve blok zinciri alanında devrim yaratmak üzere tasarlanmış yenilikçi bir ERC20 fayda tokenidir. Zogi Labs tarafından geliştirilen $MBLK, blok zinciri teknolojisi ile deflasyonu teşvik eden son teknoloji oyun mekaniklerinin benzersiz bir karışımını sunarak oyunculara ve yatırımcılara, oyun ve blok zincirinin geleceğinin bir parçası olmak için benzersiz bir fırsat sunuyor. Açık dünya oyun ortamındaki tüm katılımcılar için değer transferini merkeziyetsizleştirmeye odaklanan $MBLK, oyuncuları oyun içi faaliyetleri için ödüllendiren devrim niteliğindeki algoritmik oyun içi ödül havuzuyla sürdürülebilir bir oyun içi ekonomi yaratmaya hazırlanıyor.