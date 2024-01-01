MovieBloc geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

【MBL】MovieblocMovieBloc, blockchain teknolojisine dayalı bir film dağıtım platformudur. İçerik oluşturucular şeffaf gelir içeriği, izleyici verileri ve yayınlanmak üzere adil bir şans elde eder. İzleyici, çeşitli film çalışmalarına erişebilir ve gelir için MovieBloc ekosistemine küratöryel, yabancı dil altyazıları ve pazarlama tasarımları sağlayabilir.