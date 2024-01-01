MovieBloc | MBL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MovieBloc Hızlı Proje Tanıtımı
【MBL】MovieblocMovieBloc, blockchain teknolojisine dayalı bir film dağıtım platformudur. İçerik oluşturucular şeffaf gelir içeriği, izleyici verileri ve yayınlanmak üzere adil bir şans elde eder. İzleyici, çeşitli film çalışmalarına erişebilir ve gelir için MovieBloc ekosistemine küratöryel, yabancı dil altyazıları ve pazarlama tasarımları sağlayabilir.MovieBloc geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MBL Token MEXC'de
MEXC Borsası, MovieBloc (MBL) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MBL
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MovieBloc satın almak veya MEXC MBL ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MovieBloc tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MBL vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMBL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMBL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.0012 USDT
Maksimum Arz30,000,000,000