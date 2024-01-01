MBG | MBG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MBG Hızlı Proje Tanıtımı
MinBig'i inşa ediyoruz - bu bir platform ve kullanıcıların ödüller kazandığı ve en sevilen topluluklarını yarattıkları bir zincir üstü oyun.MBG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MBG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMBG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMBG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000