MBG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MinBig'i inşa ediyoruz - bu bir platform ve kullanıcıların ödüller kazandığı ve en sevilen topluluklarını yarattıkları bir zincir üstü oyun.