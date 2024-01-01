MBD Financials geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Metaverse Business District (MBD), metaverse'de sezgisel bir dijital zincirler arası platform oluşturarak her bireyin finansal özgürlüğüne sahip olması ve onu kontrol etmesi için güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje, her benzersiz bireyin yanı sıra topluluklar, işletmeler ve hayır kurumları için adil hizmetlerin kolayca bulunabildiği merkeziyetsiz, fotogerçekçi bir dijital dünyada gelişme fırsatı sağlayacaktır.