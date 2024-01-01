MBD Financials | MBD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MBD Financials Hızlı Proje Tanıtımı
Metaverse Business District (MBD), metaverse'de sezgisel bir dijital zincirler arası platform oluşturarak her bireyin finansal özgürlüğüne sahip olması ve onu kontrol etmesi için güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje, her benzersiz bireyin yanı sıra topluluklar, işletmeler ve hayır kurumları için adil hizmetlerin kolayca bulunabildiği merkeziyetsiz, fotogerçekçi bir dijital dünyada gelişme fırsatı sağlayacaktır.MBD Financials geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMBD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMBD
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz40,000,000,000