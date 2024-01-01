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Maxity.io, dünya çapında STK bağış toplama ve hayır kurumlarının şeffaflık zorluklarını ele almak için blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanan, dünyanın ilk devrim niteliğindeki Web3 sosyal etki protokolüdür. Sürdürülebilirliğe benzersiz bir şekilde odaklanan Maxity.io, hayatın her kesiminden insanları birleştiren Symbiyotik Metaverse evrenini oluşturmak için NFT piyasası, MAX Forest DApp, Gönüllülük & Ödül ve SocialFi dahil olmak üzere bir dizi son teknoloji ve yenilikçi model sunarak birlikte Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi üzerinde olumlu bir etki yaratıyor.