Maxity | MAX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Maxity Hızlı Proje Tanıtımı
Maxity.io, dünya çapında STK bağış toplama ve hayır kurumlarının şeffaflık zorluklarını ele almak için blok zinciri teknolojisinin
gücünden yararlanan, dünyanın ilk devrim niteliğindeki Web3 sosyal etki protokolüdür. Sürdürülebilirliğe benzersiz bir şekilde
odaklanan Maxity.io, hayatın her kesiminden insanları birleştiren Symbiyotik Metaverse evrenini oluşturmak için NFT piyasası, MAX
Forest DApp, Gönüllülük & Ödül ve SocialFi dahil olmak üzere bir dizi son teknoloji ve yenilikçi model sunarak birlikte Birleşmiş
Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi üzerinde olumlu bir etki yaratıyor.Maxity geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MAX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMAX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMAX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000