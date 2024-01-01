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Heroes of Mavia, oyuncuların üslerini ve ordularını kullanarak diğer oyuncularla savaştığı ve oyna-kazan tarzında gerçek kripto para için rekabet ettiği çevrimiçi çok oyunculu blok zinciri tabanlı bir strateji oyunudur. Oyuncular satın alabilir, kiralayabilir veya toprak sahipleriyle ortaklık kurarak oyunda bir üs edinebilir ve inşa edebilir, dünyanın dört bir yanındaki diğer oyuncular tarafından inşa edilen ve giderek güçleşen üslerle savaştıkça daha fazla ödül kazanabilirler.