Heroes of Mavia | MAVIA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Heroes of Mavia Hızlı Proje Tanıtımı
Heroes of Mavia, oyuncuların üslerini ve ordularını kullanarak diğer oyuncularla savaştığı ve oyna-kazan tarzında gerçek kripto para için rekabet ettiği çevrimiçi çok oyunculu blok zinciri tabanlı bir strateji oyunudur. Oyuncular satın alabilir, kiralayabilir veya toprak sahipleriyle ortaklık kurarak oyunda bir üs edinebilir ve inşa edebilir, dünyanın dört bir yanındaki diğer oyuncular tarafından inşa edilen ve giderek güçleşen üslerle savaştıkça daha fazla ödül kazanabilirler.Heroes of Mavia geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMAVIA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMAVIA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz250,000,000