Math Wallet Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Math Wallet, EOS, TRX, BTC, ETH, Binance Zincir, Cosmos, IRISnet ve diğerleri gibi 38'den fazla genel zincir ekosistemini destekleyen çok platformlu bir çapraz zincir cüzdanıdır.