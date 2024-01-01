Math Wallet Token | MATH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Math Wallet Token Hızlı Proje Tanıtımı
Math Wallet, EOS, TRX, BTC, ETH, Binance Zincir, Cosmos, IRISnet ve diğerleri gibi 38'den fazla genel zincir ekosistemini destekleyen çok platformlu bir çapraz zincir cüzdanıdır.Math Wallet Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MATH Token MEXC'de
MEXC Borsası, Math Wallet Token (MATH) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MATH
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Math Wallet Token satın almak veya MEXC MATH ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Math Wallet Token tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MATH vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMATH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMATH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000