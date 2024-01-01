MARSH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Unmarshal, DeFi uygulamaları için özelleştirilebilir verileri düzenlemek üzere bir blok zinciri dizinleri ağından oluşan Zincirden Bağımsız bir blok zinciri protokolüdür. Binance Akıllı Zincir, Polkadot Network ve Solana'nın desteğiyle sinerjik bir şekilde inşa edilen Unmarshal, DeFi ekonomisini ilerletmek için veri toplama, dağıtma ve yorumlamayı yeniden canlandırmayı amaçlamaktadır.