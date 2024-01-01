MARSH | MARSH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MARSH Hızlı Proje Tanıtımı
Unmarshal, DeFi uygulamaları için özelleştirilebilir verileri düzenlemek üzere bir blok zinciri dizinleri ağından oluşan Zincirden Bağımsız bir blok zinciri protokolüdür. Binance Akıllı Zincir, Polkadot Network ve Solana'nın desteğiyle sinerjik bir şekilde inşa edilen Unmarshal, DeFi ekonomisini ilerletmek için veri toplama, dağıtma ve yorumlamayı yeniden canlandırmayı amaçlamaktadır.MARSH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MARSH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMARSH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMARSH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000