MARS | MARS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MARS Hızlı Proje Tanıtımı
MARS, $MARS token kısaltması ile BSC zincirinde yer alan bir meme coindir.MARS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MARS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMARS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMARS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz950,000,000,000,000,000