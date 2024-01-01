MANTA | MANTA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MANTA Hızlı Proje Tanıtımı
Manta Network, sıfır bilgi (ZK) uygulamaları için çoklu modüler bir ekosistemdir.MANTA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MANTA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMANTA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMANTA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000