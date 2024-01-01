MANEKI | MANEKI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MANEKI Hızlı Proje Tanıtımı
Maneki, Solana Zinciri üzerinde yer alan bir memecoindir.MANEKI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MANEKI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMANEKI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz8,888,888,888