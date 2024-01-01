Mamba On Base | MAMBA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Mamba On Base Hızlı Proje Tanıtımı
Mamba, hikaye anlatımının, topluluk oluşturmanın, ortaklıkların ve oyun oynamanın gücü sayesinde bir sonraki 1.000.000 kullanıcıyı Base'e dahil eden mavi bir yılan memecoin karakteridir.Mamba On Base geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MAMBA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMAMBA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz2,488,888,000