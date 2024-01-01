Mamba On Base geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Mamba, hikaye anlatımının, topluluk oluşturmanın, ortaklıkların ve oyun oynamanın gücü sayesinde bir sonraki 1.000.000 kullanıcıyı Base'e dahil eden mavi bir yılan memecoin karakteridir.