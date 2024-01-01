Makalink geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Makalink, sosyal medya, topluluk tabanlı gruplar ve anlık mesajlaşma gibi özelliklere sahip bir Web3 sosyal ürünüdür.