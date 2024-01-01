Makalink | MAKA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Makalink Hızlı Proje Tanıtımı
Makalink, sosyal medya, topluluk tabanlı gruplar ve anlık mesajlaşma gibi özelliklere sahip bir Web3 sosyal ürünüdür.Makalink geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MAKA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMAKA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMAKA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000