MAGIC Token | MAGIC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MAGIC Token Hızlı Proje Tanıtımı
Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses.MAGIC Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MAGIC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMAGIC
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMAGIC
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz347,714,007